Пенсии новосибирцев в 2026 году проиндексируют на 7−8 процентов

Например, страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 7,6 процента.

Источник: Комсомольская правда

Российских пенсионеров, в том числе и из Новосибирской области, в 2026 году ждет индексация пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Так, страховые пенсии проиндексируют на 7,6 процента с 1 января, социальные пенсии — на 6,8 процента с 1 апреля.

Социальные выплаты ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям России, Героям Советского Союза, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки проиндексируют с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8 процента.