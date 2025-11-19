Омичка пыталась сдать экзамен в ГИБДД с микронаушником

Сотрудники омской Госавтоинспекции во время теоретического экзамена на водительские права отстранили 33-летнюю женщину за использование технической аппаратуры. Женщину уличили в попытке сдать тест на знание ПДД при помощи микронаушника и смарт-часов.
Полицейские обратили внимание на подозрительное поведение экзаменуемой: она постоянно поправляла волосы и убирала руку под стол. При задержании омичка добровольно выдала всё оборудование. Как выяснилось, его она приобрела у незнакомого продавца в интернете за 90 тыс. рублей.
Причиной женщина назвала нежелание тратить время на изучение Правил дорожного движения, рассчитывая получить водительское удостоверение без реального освоения материала.
По данному факту в УМВД России по городу Омску проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и возможного привлечения к ответственности продавца запрещённой аппаратуры.
