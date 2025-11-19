Омичка пыталась сдать экзамен в ГИБДД с микронаушником

Полицейские обратили внимание на подозрительное поведение экзаменуемой: она постоянно поправляла волосы и убирала руку под стол. При задержании омичка добровольно выдала всё оборудование. Как выяснилось, его она приобрела у незнакомого продавца в интернете за 90 тыс. рублей.