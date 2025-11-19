Путин в Кремле провел переговоры с монгольским премьером Занданшатаром: что обсуждали стороны

В сентябре прошлого года Владимир Путин побывал в Монголии с двухдневным официальным визитом. Там он провел переговоры с представителями руководства Монголии, включая президента страны Ухнагийна Хурэлсуха, а также принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 85-летию победы на Халхин-Голе. Во время них Путин возложил цветы у памятника Маршала Советского Союза Георгия Жукова.