Путин в Кремле провел переговоры с монгольским премьером Занданшатаром: что обсуждали стороны

18 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и с премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара, на которой стороны обсудили двусторонние отношения. Причем, беседа шла на русском языке.
«Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества», — сказал российский лидер добавив, что до конца этого года Москва рассчитывает провести заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе.
Путин подчеркнул, что за восемь месяцев 2025 года товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 7,9 процента, и это хороший показатель. Вместе с тем, подчеркнул президент России, особое внимание в Москве уделяют трехстороннему взаимодействию в формате Россия — Монголия — Китай.
Монгольский премьер отметил, что власти его страны готовы дать разрешение на открытие филиала одного из банков России, чтобы наладить ситуацию со взаимными расчетами.
До этого, напомним, Путин и Занданшатар встречались в сентябре этого года на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
В сентябре прошлого года Владимир Путин побывал в Монголии с двухдневным официальным визитом. Там он провел переговоры с представителями руководства Монголии, включая президента страны Ухнагийна Хурэлсуха, а также принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 85-летию победы на Халхин-Голе. Во время них Путин возложил цветы у памятника Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Тогда российский лидер напомнил, что коммерческие расчеты между РФ и Монголией почти полностью полностью проходят в альтернативных доллару и евро валютах. Владимир Путин отметил, что товарооборот между Россией и Монголией вырос с начала года на 21%.
А на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом Путин подчеркнул, что Монголия — дружественная страна и союзник России на протяжении десятилетий. Кроме того, Монголия являлась верным и надежным союзником Советского Союза и России в борьбе против нацизма и милитаризма, отметил президент России.