Куда денутся наличные после ввода цифрового рубля, объяснили в ЦБ

В то же время, эти деньги, после сдачи, исчезают из обращения, и их уничтожение не отражается на счетах банков. Наличные деньги, находящиеся в хранилищах — у Центробанка или в банках, не участвуют непосредственно в операциях обслуживания клиентов и не учитываются в общей денежной массе страны.