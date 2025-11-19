Куда денутся наличные после ввода цифрового рубля, объяснили в ЦБ

Об этом в своем официальном Телеграм-канале рассказали представители Центрального банка России, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, переход с наличных или безналичных рублей к цифровым заключается в преобразовании формы, а не в создании или уничтожении средств. Для владельца цифровых рублей изменение происходит только в виде новых записей в электронных системах: деньги списываются со счета и зачисляются в его цифровой кошелек, который находится на платформе Центрального банка.
Чтобы перевести наличные деньги в цифровой формат, сначала необходимо положить наличные в свой банк — в этом случае они превращаются в безналичные деньги на счете, а затем через мобильное приложение или онлайн-банкинг пользователь может перевести их в свой цифровой кошелек.
С точки зрения банков, наличные деньги хранятся в кассах, банкоматах или специализированных хранилищах. Банки могут получать наличность в Центробанке для обслуживания своих клиентов или сдавать излишки туда.
В процессе сдачи наличных в ЦБ их сумма списывается со счетов банков, а они получают безналичные деньги. В случае излишка наличных при сдаче банк получает за это зачисление на свой счет в Центробанке.
Сам регулятор обеспечивает хранение банкнот в специальных защищенных хранилищах. Поврежденные или непригодные для обращения деньги, например, изношенные или поврежденные банкноты, подлежит уничтожению.
В то же время, эти деньги, после сдачи, исчезают из обращения, и их уничтожение не отражается на счетах банков. Наличные деньги, находящиеся в хранилищах — у Центробанка или в банках, не участвуют непосредственно в операциях обслуживания клиентов и не учитываются в общей денежной массе страны.
Когда гражданин снимает наличные или деньги переводит из цифрового кошелька на свой счет, в первую очередь происходит уменьшение суммы на его банковском счете, соответствующего снятию или переводу.
В случае, если получаются наличные деньги из цифрового кошелька, сумма сначала переводится на счет в банке, а далее — выводится наличными через кассу или банкомат. В обоих случаях — при снятии наличных и переводе денег, общее количество рублей в экономике остается неизменным, подчеркнули в ЦБ.