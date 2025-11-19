Добровольцы Приморья могут получить региональный знак отличия

В прошлом году награду получили восемь человек. Среди них президент благотворительного фонда «Ты не один» Екатерина Луценко за постоянную помощь военнослужащим, семьям, людям с ограниченными возможностями и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Участница организации «ПримПоиск» Сталина Колодина, принявшая участие более чем в 250 поисковых операций. Основатель добровольной пожарной дружины Надеждинского района Александр Терехов, чья команда выявила 86 и ликвидировала 56 природных пожаров.