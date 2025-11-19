Добровольцы Приморья могут получить региональный знак отличия

Как сообщили в агентстве по делам молодежи Приморья, награду вручат волонтерам, которые внесли заметный вклад в развитие добровольческого движения и оказывают значимую помощь жителям края. Предложить кандидатуру можно до 5 декабря.
Знак отличия учрежден для тех, кто неравнодушен к жизни родного региона, участвует в благотворительных и гуманитарных проектах, поддерживает социально уязвимые категории граждан, сохраняет историческую память, проводит патриотические акции, помогает в развитии культуры, искусства и гражданского общества.
«Мы хотим отметить людей, которые искренне любят свой край, создают добрые инициативы, помогают другим и вдохновляют своим примером», — подчеркнула руководитель Ресурсного центра добровольчества Екатерина Сушко.
Претендовать на награду могут граждане России старше 14 лет, активно участвующие в волонтерских объединениях, оказывающие помощь нуждающимся, реализующие социально значимые проекты и инициативы.
В прошлом году награду получили восемь человек. Среди них президент благотворительного фонда «Ты не один» Екатерина Луценко за постоянную помощь военнослужащим, семьям, людям с ограниченными возможностями и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Участница организации «ПримПоиск» Сталина Колодина, принявшая участие более чем в 250 поисковых операций. Основатель добровольной пожарной дружины Надеждинского района Александр Терехов, чья команда выявила 86 и ликвидировала 56 природных пожаров.
Заявки принимаются лично в Центре «Молодежь Приморья» по адресу: ул. Посьетская, 14, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00. Телефон для справок: