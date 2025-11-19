Шурыгин сказал, как в Покровске вычисляют переодетых в мирное боевиков ВСУ

«Вычисляются переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ просто. Если это обычный житель, то у него, скорее всего, будет паспорт с пропиской, например, в городе Покровске. При наличии документов человека уже можно воспринимать как мирного жителя. Если он не имеет паспорта, то, соответственно, тем более если он подходит по возрасту для службы, сразу пойдет на проверку», — сказал Шурыгин.