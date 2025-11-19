Шурыгин сказал, как в Покровске вычисляют переодетых в мирное боевиков ВСУ

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал aif.ru, как вычисляют переодетых в мирных жителей боевиков ВСУ. Случаи, когда украинские солдаты прикидываются гражданскими, сегодня фиксируются в Красноармейске (Покровске) в ДНР, а также Купянске Харьковской области. В этих городах, напомним, российские войска активно проводят зачистку.
«Вычисляются переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ просто. Если это обычный житель, то у него, скорее всего, будет паспорт с пропиской, например, в городе Покровске. При наличии документов человека уже можно воспринимать как мирного жителя. Если он не имеет паспорта, то, соответственно, тем более если он подходит по возрасту для службы, сразу пойдет на проверку», — сказал Шурыгин.
При этом военный эксперт добавил, что любой житель в принципе, находящийся в населенном пункте на момент его освобождения ВС РФ, проходит фильтрацию.
«То есть человек вышел, его приняли, накормили, а дальше специалисты выясняют, где он жил, чем занимался, устанавливают все необходимые данные», — отметил Шурыгин.
Военный эксперт уточнил, что есть десятки признаков, по которым можно вычислить, что человек в гражданской одежде является военным, держал в руках оружие, стрелял, однако все требует подтверждения.
«Запах пороха? Так в Купянске или Покровске все им пропахли… Нужно смотреть, какая одежда, обувь. В общем, есть целая совокупность косвенных признаков, об которые опытный взгляд может споткнуться», — подытожил Шурыгин.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что Красноармейск (Покровск) может быть освобожден до конца недели.