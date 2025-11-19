Россиянам перечислили налоги, которые невозможно оспорить в ФНС

В частности, ФНС не рассматривает возвраты или корректировки по налогу на профессиональный доход, налогам с предпринимательской и иной деятельности, а также по НДФЛ, указанному в декларации 3-НДФЛ. В ведомстве объясняют, что, поскольку эти суммы рассчитываются самим налогоплательщиком, при их неоплате взыскание начинается без задержек.