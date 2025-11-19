Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам перечислили налоги, которые невозможно оспорить в ФНС

РИАН: Платежи, назначенные налогоплательщиками, не подлежат пересмотру.

Источник: Комсомольская правда

Россияне имеют право оспаривать начисленные им налоги через Федеральную налоговую службу (ФНС) или в суде. Однако платежи, которые налогоплательщики рассчитали и начислили самостоятельно, пересмотреть нельзя, выяснили РИА Новости, изучив материалы ФНС.

В частности, ФНС не рассматривает возвраты или корректировки по налогу на профессиональный доход, налогам с предпринимательской и иной деятельности, а также по НДФЛ, указанному в декларации 3-НДФЛ. В ведомстве объясняют, что, поскольку эти суммы рассчитываются самим налогоплательщиком, при их неоплате взыскание начинается без задержек.

Кроме того, нельзя оспаривать налоги, по которым уже вынесено и вступило в силу судебное решение о взыскании задолженности. Согласно новому порядку, налоговые долги могут списывать с банковских счетов без судебного решения, если налогоплательщик не выступает с возражениями. В случае подачи заявления о несогласии, списание приостанавливается до разрешения спора.

Заявление о несогласии рекомендуют подавать через личный кабинет налогоплательщика в электронном виде, на это даётся 30 дней с момента получения уведомления.

Ранее ФНС предупредила жителей РФ о необходимости за месяц уплатить налоги за 2024 год.