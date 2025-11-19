Россиянам перечислили налоги, которые невозможно оспорить в ФНС

Россияне имеют право оспаривать начисленные им налоги через Федеральную налоговую службу (ФНС) или в суде. Однако платежи, которые налогоплательщики рассчитали и начислили самостоятельно, пересмотреть нельзя, выяснили РИА Новости, изучив материалы ФНС.
В частности, ФНС не рассматривает возвраты или корректировки по налогу на профессиональный доход, налогам с предпринимательской и иной деятельности, а также по НДФЛ, указанному в декларации 3-НДФЛ. В ведомстве объясняют, что, поскольку эти суммы рассчитываются самим налогоплательщиком, при их неоплате взыскание начинается без задержек.
Кроме того, нельзя оспаривать налоги, по которым уже вынесено и вступило в силу судебное решение о взыскании задолженности. Согласно новому порядку, налоговые долги могут списывать с банковских счетов без судебного решения, если налогоплательщик не выступает с возражениями. В случае подачи заявления о несогласии, списание приостанавливается до разрешения спора.
Заявление о несогласии рекомендуют подавать через личный кабинет налогоплательщика в электронном виде, на это даётся 30 дней с момента получения уведомления.
Ранее ФНС предупредила жителей РФ о необходимости за месяц уплатить налоги за 2024 год.