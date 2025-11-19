«Герои Приморья» проходят стажировку

Участник программы родился в 1982 году в Амурске. В 2021 году переехал в Большой Камень и устроился на «Звезду». В 2022 году был мобилизован и до 2024 года проходил службу в зоне специальной военной операции.
Во время одного из боевых эпизодов, находясь без связи и командных указаний, самостоятельно принял решение продолжить наступление, в результате чего подразделение заняло лесополосу без потерь личного состава. За проявленные мужество и инициативу был награжден медалью «За храбрость» II степени. После ранения и лечения Павел вернулся в Большой Камень и продолжил работу на судоверфи.
«Стажировка для участников специальной военной операции играет важную роль в их адаптации и формировании новых навыков. Обучение в программе “Герои Приморья” позволит направить их личные качества: стрессоустойчивость, командный дух и патриотизм на пользу обществу. Уверен, что эти люди смогут стать сильными управленцами и лидерами новых проектов», — отметил Роман Деменев.
Кадровая программа «Герои Приморья» стартовала 16 сентября и направлена на подготовку управленцев из числа ветеранов СВО. Обучение включает теоретические модули и стажировки в органах власти муниципального, регионального и федерального уровней. Сейчас проходит первая практическая часть, которая завершится к середине ноября. Каждый участник работает с личным наставником, который помогает адаптироваться, раскрыть потенциал и освоить управленческие компетенции.
С 25 ноября 28 курсантов продолжат обучение на лекционных занятиях.