«Герои Приморья» проходят стажировку

Во время одного из боевых эпизодов, находясь без связи и командных указаний, самостоятельно принял решение продолжить наступление, в результате чего подразделение заняло лесополосу без потерь личного состава. За проявленные мужество и инициативу был награжден медалью «За храбрость» II степени. После ранения и лечения Павел вернулся в Большой Камень и продолжил работу на судоверфи.