Новосибирский приют предупредил о мошенниках, собирающих деньги от его имени

В новосибирском приюте «Кошачье царство» предупредили о мошенниках, которые собирают деньги под видом помощи животным. Сообщение об этом появилось 18 ноября в официальном Telegram-канале зоозащитной организации.
По информации приюта, неизвестные пишут пользователям от имени сотрудников и просят перевести деньги на «срочные операции» котятам. В личных сообщениях злоумышленники отправляют видео больных животных и используют повторяющиеся сценарии — рассказывают о якобы предстоящем усыплении, отсутствии денег, обещают вернуть средства после получения пособия.
«Просят деньги на операции животных! Скидывают видео больных малышей, давя на жалость», — отмечают в посте.
Представители приюта подчёркивают: организация не собирает деньги через личные сообщения и не обращается к подписчикам напрямую. Все официальные сборы публикуются только в группах и каналах приюта.
Зоозащитники просят горожан быть внимательными и сразу блокировать подозрительные аккаунты. Также они советуют не писать в комментариях о переведённой помощи, чтобы не привлекать внимание мошенников, которые отслеживают такие сообщения и пишут людям лично.