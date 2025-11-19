Ричмонд
Россиянам напомнили о повышении пенсий в декабре

В декабре 2025 года произойдет повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров, у которых в ноябре возникли основания для перерасчета. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов КПРФ.

«В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека», — заявил Сергей Гаврилов, его сообщение передает РИА новости.

Перерасчет затронет граждан, достигших 80-летнего возраста, лиц с установленной инвалидностью первой группы, а также прекративших трудовую деятельность. Все изменения будут применяться автоматически на основании данных Социального фонда.

Для 80-летних пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое — с 8907 до 17815 рублей. Инвалидам первой группы предусмотрена аналогичная система повышения, а для уволившихся пенсионеров восстановятся все пропущенные индексации.

