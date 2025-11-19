Боец Александр Юзиков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Боец занимался резьбой по дереву, создавал скульптуры для Ледового города, оборудовал купель для жителей поселка. «За ленточку» герой отправился во время частичной мобилизации в 2022 году. Награжден медалями «За боевые отличия», «Участнику спецоперации». Был храбрым и отважным. Александр Юзиков ушел из жизни 27 октября, ему было 39 лет.