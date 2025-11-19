Боец Александр Юзиков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В Эхирит-Булагатском районе 18 ноября простились с бойцом специальной военной операции Александром Юзиковым. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев.
Военнослужащий родился в поселке Усть-Ордынском, окончил среднюю школу № 2. Занимался легкой атлетикой и гиревым спортом, участвовал в различных мероприятиях. В 2003 году поступил в Восточно-Сибирский институт МВД России на пожарно-технический факультет, после два года служил в армии.
— Александр любил свой посёлок, свою малую родину. Был активным, инициативным человеком, занимался волонтерством. Был разносторонне развитым и талантливым — про таких говорят «мастер на все руки». В его руках буквально все горело, он мог отремонтировать любую технику, — вспоминает Геннадий Осодоев.
Боец занимался резьбой по дереву, создавал скульптуры для Ледового города, оборудовал купель для жителей поселка. «За ленточку» герой отправился во время частичной мобилизации в 2022 году. Награжден медалями «За боевые отличия», «Участнику спецоперации». Был храбрым и отважным. Александр Юзиков ушел из жизни 27 октября, ему было 39 лет.
