Крид показал письмо с благодарностями от Лукашенко

Ранее Life.ru писал, что Егор Крид поднял цену на выступления до 12 миллионов рублей после шума вокруг «голого» шоу. Скандал с Мизулиной и разлетевшиеся по сети ролики заметно подогрели интерес к артисту, и расценки поползли вверх. Теперь организаторам придётся не только платить больше, но и выполнять его объёмный райдер.