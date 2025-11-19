Стоматолог предупредила, чем опасен кариес молочных зубов у детей

Многие родители уверены, что проблемы с молочными зубами временные и не слишком серьезные. Но именно такие заблуждения чаще всего приводят к болезненным воспалениям и сложному лечению. Детский стоматолог, заведующая отделением «СМ-Стоматология» в Марьиной Роще Екатерина Кузина в беседе с KP.RU рассказала, чем грозит невылеченный кариес.
— Во-первых, нервы есть и у молочных зубов. И при их воспалении (пульпите) они очень сильно болят. Плюс ко всему из-за воспалительных процессов они могут повреждать зачатки постоянных зубов. Есть риски, что коренные зубы прорежутся уже с кариесом, — подчеркнула Кузина.
По словам специалиста, ухаживать за зубами нужно с первого дня их появления. Бактерии начинают размножаться сразу даже если ребенку всего восемь-девять месяцев. Отсутствие гигиены быстро приводит к кариесу, и родители нередко удивляются, почему у малыша темнеют только что прорезавшиеся зубы.
Эксперт посоветовала использовать специальные средства с маркировкой «от 0 до 3». Она напомнила, что своевременное лечение позволяет избежать боли, осложнений и долгих визитов к стоматологу в будущем.