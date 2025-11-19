Стоматолог предупредила, чем опасен кариес молочных зубов у детей

Многие родители уверены, что проблемы с молочными зубами временные и не слишком серьезные. Но именно такие заблуждения чаще всего приводят к болезненным воспалениям и сложному лечению. Детский стоматолог, заведующая отделением «СМ-Стоматология» в Марьиной Роще Екатерина Кузина в беседе с KP.RU рассказала, чем грозит невылеченный кариес.