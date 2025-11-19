Трудовой стаж может исчезнуть: россиянам объяснили проблемы учёта

Многие пенсионеры сталкиваются с ситуацией, когда часть их трудового стажа не учтена. Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в интервью агентству «Прайм» объяснила причины таких случаев и рассказала, как можно восстановить пропущенные периоды работы.
«Причины могут быть разными: это могут быть ошибки работодателей при сдаче обязательной отчетности, особенности хранения данных в базе Социального фонда России (СФР), из-за которых некоторые периоды работы просто не попадают в систему, и другие факторы», — отметила она.
По мнению Подольской, в большинстве ситуаций проблему удаётся решить, обратившись напрямую в СФР, при этом обычно не требуется обращаться в суд. Если компания, где работал человек, уже не существует, сотрудники фонда могут получить нужные документы из архивов или у правопреемников.
Если же записи в трудовой книжке отсутствуют или оформлены неправильно, подтвердить стаж можно другими документами: трудовыми договорами, справками с места работы, копиями приказов о приёме или увольнении. Эксперт подчеркнула, что все эти процедуры можно оформить через интернет, что значительно упрощает процесс.
