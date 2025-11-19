Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске из-за тумана задерживаются рейсы в Москву, Казань и другие города

Видимость в районе аэропорта не превышает 300 метров.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 19 ноября, из-за неблагоприятных метеоусловий в Омске (туман с видимостью до 300 метров) наблюдаются задержки рейсов. Как сообщили в Омском аэропорту, на данный момент задерживаются рейсы следующих направлений:

  • Москва (Шереметьево) DP6521/DP6522 «Победа»
  • Казань (Основной) EO759/EO760 «Икар»
  • Москва (Шереметьево) SU1638/SU1639 «Аэрофлот»
  • Астана (Нур-Султан) IQ521/IQ522 QAZAQ AIR
  • Санкт-Петербург (Пулково) КЛ307/КЛ308 «Северный Ветер»
  • Шарм-эль-Шейх КЛ3362/КЛ3361 «Северный Ветер»

Омичам напоминают, что за актуальной информацией пассажиры могут следить на онлайн-табло Омского аэропорта, доступном на сайте aeroomsk.ru в разделах «Прилет» и «Вылет». Также здесь отображаются данные о начале регистрации и фактическом прибытии воздушных судов.