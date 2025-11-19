В Омске из-за тумана задерживаются рейсы в Москву, Казань и другие города

Омичам напоминают, что за актуальной информацией пассажиры могут следить на онлайн-табло Омского аэропорта, доступном на сайте aeroomsk.ru в разделах «Прилет» и «Вылет». Также здесь отображаются данные о начале регистрации и фактическом прибытии воздушных судов.