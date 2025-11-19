«Стена может упасть»: построенные для пострадавших от паводков в СКО дома «трещат по швам»

Дом Максима Черникова также пострадал от стихии прошлой весной. В новом жилье появляются огромные трещины на кухне, в ванной и зоне печного отопления. Семья с маленьким ребёнком боится, что может остаться под завалами, а подрядчик тянет время с ремонтом.