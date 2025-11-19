Ричмонд
«Стена может упасть»: построенные для пострадавших от паводков в СКО дома «трещат по швам»

Жители Петропавловска, которые во время паводков лишились домов и получили новое жилье, столкнулись с новыми проблемами — они боятся остаться под завалами своих домов, передает Almaty.tv.

Источник: Nur.kz

Качество жилья в микрорайоне Бірлік оставляет желать лучшего. Стены трещат, штукатурка осыпается, фундамент деформируется, что вызывает опасения у жителей. Люди боятся, что такие дефекты могут привести к трагедии.

Райхан Галеева, переехавшая в микрорайон год назад, поделилась своими переживаниями. После паводка она хотела просто отдохнуть, но радость от новоселья быстро сменилась тревогой из-за множества дефектов в новостройке.

Дом Максима Черникова также пострадал от стихии прошлой весной. В новом жилье появляются огромные трещины на кухне, в ванной и зоне печного отопления. Семья с маленьким ребёнком боится, что может остаться под завалами, а подрядчик тянет время с ремонтом.

Местные власти заявляют, что не знали о критическом состоянии домов, но обещают решить все вопросы. Сроки ремонта не называют.

В микрорайоне Бірлік для пострадавших от наводнений возвели 700 домов, строительство которых обошлось в десятки миллиардов тенге.