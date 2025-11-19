Восстановление газопровода в Ростовке под Омском идет круглосуточно

Восстановительные работы на участке магистрального газопровода вблизи поселка Ростовка Омского района ведутся круглосуточно. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что ситуация находится под полным контролем, а все силы региональных и федеральных служб брошены на устранение последствий аварии.
«В поселке Ростовка Омского района специалисты устраняют последствия аварии на газопроводе. Работы будут вестись всю ночь и продолжатся до полного устранения», — сообщил глава региона накануне.
Напомним, инцидент произошел утром 18 ноября в 8:16 по местному времени. На полевом участке газопровода возникла разгерметизация, вызвавшая возгорание. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет, угрозы населённым пунктам не возникло.
Фото: Ильдар Гумаров.
Как заверил губернатор, все необходимые ресурсы — техника, материалы, квалифицированный персонал — мобилизованы для скорейшего возвращения системы газоснабжения в штатный режим.
Экологическая обстановка в районе ЧП находится под контролем: передвижная лаборатория Минприроды провела замеры воздуха и не зафиксировала превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.
По данным энергетиков, авария не повлияла на газоснабжение жилых домов и социальных объектов — система переключена на резервные линии.