Восстановление газопровода в Ростовке под Омском идет круглосуточно

Восстановительные работы на участке магистрального газопровода вблизи поселка Ростовка Омского района ведутся круглосуточно. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что ситуация находится под полным контролем, а все силы региональных и федеральных служб брошены на устранение последствий аварии.