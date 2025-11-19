Разработчик игр S.T.A.L.K.E.R. признан нежелательной организацией: что теперь надо сделать россиянам

После признания украинской организации GSC Game World* нежелательной в РФ вся продукция разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. может быть изъята из продажи. Подобное мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Он считает, что запрет коснется не только самих игр, но и сопутствующих товаров.
«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — сказал Горлекин.
Он добавил, что по всей видимости, в ближайшее время маркетплейсы прекратят продажу не только видеоигр от GSC Game World*, но и всей сопутствующей продукции бренда.
Напомним, что 18 ноября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World*, создавшей серию игр S.T.A.L.K.E.R.
По данным Генпрокуратуры, компания сейчас занимается финансированием ВСУ. Кроме этого, организация формирует негативный образ России как «государства-агрессора». Также ведомство заявило, что компания распространяет материалы, дискредитирующие Россию.
Согласно разъяснениям ведомства, разработчик также организовывал сбор пожертвований, в том числе через фонд помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинскую организацию «Повернись живим»*.
По уточнению ведомства, руководство компании в 2022 году перевело украинскому фонду помощи военнослужащим порядка 17 млн долларов. Эти средства были направлены на закупку ударных беспилотников, комплектующих к ним и автомобилей.
Кроме того, в 2024 году организация выпустила компьютерную игру, которая, по утверждению надзорного органа, продвигает прозападные нарративы и содержит откровенно русофобский контент. Также стало известно, что в начала спецоперации украинский разработчик отказался от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2, закрыл продажи в РФ и начал сбор средств для ВСУ через манифест на своем сайте.
Накануне адвокат Владимир Шелупахин рассказал, что за использование продукции этой компании можно получить административный срок или уголовные дело.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ.