Танкист Джерелиевский рассказал, как были уничтожены сразу пять Abrams ВСУ

«То есть, в принципе, Abrams уязвим, как и любой другой танк. У него есть даже более уязвимые места, чем у Leopard или у наших танков. В частности, это вентиляционные решетки и задняя часть башни, где размещены аккумуляторные батареи. При нанесении удара туда “американцы” обычно легко выводятся из строя», — подытожил Джерелиевский.