Танкист Джерелиевский рассказал, как были уничтожены сразу пять Abrams ВСУ

Военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский рассказал, как были уничтожены сразу пять танков Abrams в зоне СВО.
Как сообщалось, пять американских машин с личным составом были поражены в городе Берестян Харьковской области, о чем ранее проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Думаю, в данном случае применили ракетами или корректируемую авиабомбу (КАБ). Удар нанесли, когда Abrams пригнали в одном месте для техобслуживания, ремонта, еще с какой-то целью. И таким образом удалось сразу несколько уничтожить», — сказал Джерелиевский.
Военный эксперт отметил, что в основном для уничтожения американских танков в ходе СВО используются или FPV-дроны с соответствующими подвесами, или противотанковые ракеты.
«То есть, в принципе, Abrams уязвим, как и любой другой танк. У него есть даже более уязвимые места, чем у Leopard или у наших танков. В частности, это вентиляционные решетки и задняя часть башни, где размещены аккумуляторные батареи. При нанесении удара туда “американцы” обычно легко выводятся из строя», — подытожил Джерелиевский.
Ранее Джерелевский рассказал о рекордном уничтожении Abrams в зоне СВО, отметив, что эти танки у ВСУ уже заканчиваются.