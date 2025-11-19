В России предложили ввести компенсацию за «тихое увольнение»

В РФ предложили законодательно закрепить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Такую инициативу Институт исследования проблем современной политики направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, в прошлом году проявления «тихого увольнения» наблюдались в каждой третьей компании в стране. Это являлось следствием системных дисфункций в организации труда: неудовлетворительной рабочей среды и низкого качества управленческих процессов.
Авторы инициативы считают, что текущие положения Трудового кодекса РФ не обеспечивают достаточной защиты работников, сталкивающихся с давлением со стороны руководства. Они предлагают создать стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий, передают «Известия».
Одним из главных нововведений станет право сотрудника на компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат в случае документального подтверждения фактов «тихого увольнения». Эта мера позволит укрепить трудовые права россиян, повысит производительность и снизит риски конфликтов внутри коллектива.
