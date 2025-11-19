Ричмонд
SHAMAN рассказал о решении расписаться в загсе Донецка

Певец SHAMAN о регистрации брака в Донецке: «Это было правильное решение».

Источник: Комсомольская правда

Этой осенью Ярослава Дронова (SHAMAN) и его избранница, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, официально зарегистрировали брак прямо в Донецкой Народной Республике. Певец рассказал KP.RU, почему их семейная история началась именно в Донецке.

— С одной стороны, это была заранее запланированная поездка. Мы посетили Военно-мемориальный комплекс, побывали в храме Петра и Февронии, в лицей к детишкам съездили. И параллельно именно там мы с Катей решили расписаться. Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное, — поделился певец.

Свадьба прошла в камерной, но праздничной обстановке. Молодожены пришли в черных брюках и рубашках цвета хаки, а Екатерина держала скромный букет белых роз.

Напомним, влюбленные приехали в Донецк, чтобы поздравить жителей региона с Днем народного единства. На регистрации брака присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и сотрудники команды певца, поддержавшие пару в этот важный день.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше