SHAMAN рассказал о решении расписаться в загсе Донецка

Этой осенью Ярослава Дронова (SHAMAN) и его избранница, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, официально зарегистрировали брак прямо в Донецкой Народной Республике. Певец рассказал KP.RU, почему их семейная история началась именно в Донецке.
— С одной стороны, это была заранее запланированная поездка. Мы посетили Военно-мемориальный комплекс, побывали в храме Петра и Февронии, в лицей к детишкам съездили. И параллельно именно там мы с Катей решили расписаться. Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное, — поделился певец.
Свадьба прошла в камерной, но праздничной обстановке. Молодожены пришли в черных брюках и рубашках цвета хаки, а Екатерина держала скромный букет белых роз.
Напомним, влюбленные приехали в Донецк, чтобы поздравить жителей региона с Днем народного единства. На регистрации брака присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и сотрудники команды певца, поддержавшие пару в этот важный день.