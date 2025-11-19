SHAMAN рассказал о решении расписаться в загсе Донецка

— С одной стороны, это была заранее запланированная поездка. Мы посетили Военно-мемориальный комплекс, побывали в храме Петра и Февронии, в лицей к детишкам съездили. И параллельно именно там мы с Катей решили расписаться. Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное, — поделился певец.