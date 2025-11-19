Эксперт назвал неочевидный симптом, предшествующий деменции

Частые тревожные сновидения могут быть одним из ранних признаков развития деменции. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила врач-психиатр Мария Штань.
По словам специалиста, устойчивые изменения в характере сна часто сигнализируют о начинающихся нарушениях в работе головного мозга. При этом Штань подчеркнула, что сами по себе ночные кошмары не всегда указывают на серьезный диагноз.
— Если человек в течение дня испытывает негативные эмоции, длительно подвергается стрессу и тем более страдает ПТСР, все это может провоцировать появление неприятных или даже кошмарных сновидений, — пояснила психиатр.
