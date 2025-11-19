Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михайлов: трехтонная бомба разнесла тайник боевиков ВСУ в Мирнограде

Военный эксперт Михайлов рассказал, что ВСУ могли прятать в тайнике в Мирнограде, куда со всех сторон стекались боевики ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В разбитом авиабомбой ФАБ-3000 здании в Мирнограде боевики ВСУ могли складировать боеприпасы для попытки нового прорыва, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, ранее стало известно, что трехтонная бомба ФАБ-3000 разнесла здание с десятками боевиков ВСУ в Мирнограде. Предварительно, внутри было порядка 37 украинских бойцов.

В течение дня в здание стекались украинские военные со всех сторон, свозили ящики с неизвестным наполнением. Там же находились операторы БПЛА.

Михайлов отметил, что в здании, по которому пришелся удар, украинские боевики могли вести подготовку к прорыву из города, который превратился для них в котел.

«Российская армия фактически взяла в котел мирноградскую группировку врага. ВСУ могли хранить в этом здании боекомплект для прорыва. Там же они могли собираться для согласования дальнейших действий по выходу из города — по уходу из зоны поражения», — подчеркнул он.

Примечательно, что Мирноград, который успешно и планомерно освобождает российская армия, находится рядом с другим значимым городом — Покровском (Красноармейском). Последний сейчас зачищают от остатков ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные РФ штурмуют Мирноград, продвигаясь к центру.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше