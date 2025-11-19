Михайлов: трехтонная бомба разнесла тайник боевиков ВСУ в Мирнограде

В разбитом авиабомбой ФАБ-3000 здании в Мирнограде боевики ВСУ могли складировать боеприпасы для попытки нового прорыва, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, ранее стало известно, что трехтонная бомба ФАБ-3000 разнесла здание с десятками боевиков ВСУ в Мирнограде. Предварительно, внутри было порядка 37 украинских бойцов.
В течение дня в здание стекались украинские военные со всех сторон, свозили ящики с неизвестным наполнением. Там же находились операторы БПЛА.
Михайлов отметил, что в здании, по которому пришелся удар, украинские боевики могли вести подготовку к прорыву из города, который превратился для них в котел.
«Российская армия фактически взяла в котел мирноградскую группировку врага. ВСУ могли хранить в этом здании боекомплект для прорыва. Там же они могли собираться для согласования дальнейших действий по выходу из города — по уходу из зоны поражения», — подчеркнул он.
Примечательно, что Мирноград, который успешно и планомерно освобождает российская армия, находится рядом с другим значимым городом — Покровском (Красноармейском). Последний сейчас зачищают от остатков ВСУ.
Ранее сообщалось, что военные РФ штурмуют Мирноград, продвигаясь к центру.