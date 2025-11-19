Ранение на СВО и тяжелая болезнь: как умер актер «Лихих» и «Ищейки» Поляков

Российский актер театра и кино Вячеслав Поляков, запомнившийся по ролям в фильмах и популярных сериалах «Лихие», «Ищейка», «Диверсант» скончался 12 ноября в возрасте 45 лет.
Об трагической новости стало известно лишь спустя почти неделю. Причиной раннего ухода стал рак. По словам его близких, болезнь была следствием ранения, полученного актером в зоне специальной военной операции.
Поляков был известен своей общественной активностью, он собирал гуманитарную помощь для российских бойцов и участвовал в благотворительных инициативах.
Друзья подтвердили трагичную новость.
«К сожалению, так и есть, Слава умер», — с грустью констатировал друг Полякова Андрей Терещенко в разговоре с aif.ru.
Другой источник, коллега по театру Игорь Смирнов, рассказал о поездках коллеги в зону спецоперации.
«Я знал, что Слава пошел на СВО, был ранен. Точно не помню, когда он ушел. Потом узнал, что его ранили и что он был на лечении. А рак возник вследствие ранения», — сказал Смирнов.
Прах привезли в Севастополь.
Вячеслава Полякова кремировали в Москве.
«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — поделился он.
Прах был отправлен в Севастополь — город, который был для Полякова не просто точкой на карте, а местом, где он служил в театре. Точная дата захоронения пока неизвестна.
Запомнился зрителям даже по эпизодам.
Актер родился 6 апреля 1980 года и получил профессиональное образование в Черноморском филиале РАТИ-ГИТИС. Его творческий путь начался на сцене Севастопольского театра Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кинодебют Полякова состоялся в 2002 году в проекте «Мужская работа».
С тех пор он стал востребованным характерным актером.
За два десятилетия карьеры Вячеслав Поляков появился в 37 фильмах и сериалах. Он был тем актером, который мог создать запоминающийся образ даже в небольшом эпизоде. Зрители запомнили его за роли в таких проектах, как «Диверсант», «Кремлевские курсанты», «Ищейка» и «Великолепная пятерка».