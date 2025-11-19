По улицам Владивостока курсирует учебный троллейбус

Для этого АО «Электрический транспорт» проводит учебный курс «Водитель троллейбуса», который состоит из двух частей — теоретической и практической.
Сейчас первая группа будущих водителей проходит стажировку на улицах города за рулем нового троллейбуса, который оборудован дополнительным местом для наставника и еще одной педалью тормоза. Правда, по словам водителя троллейбуса первого класса Людмилы Лихачевой, которая обучает стажеров, пока дополнительная педаль не пригодилась.
«Ученики у меня достойные, уже неплохо ориентируются за рулем на улицах города. Каждый должен откатать 140 часов. После их ждет стажировка уже с пассажирами», — отметила водитель-наставник.
Группа обучающихся состоит из восьми человек. Практика проходит по двум маршрутам — № 5 «Завод “Варяг” — Автовокзал — Завод “Варяг” и № 11 “Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница”. Впереди их ждут экзамены и дальнейшее трудоустройство.
Как уточняют в АО «Электрический транспорт», продолжительность обучения — 4 месяца. В период обучения выплачивается стипендия в размере 20 тысяч рублей.