По улицам Владивостока курсирует учебный троллейбус

Сейчас первая группа будущих водителей проходит стажировку на улицах города за рулем нового троллейбуса, который оборудован дополнительным местом для наставника и еще одной педалью тормоза. Правда, по словам водителя троллейбуса первого класса Людмилы Лихачевой, которая обучает стажеров, пока дополнительная педаль не пригодилась.