В Перми приступили к зимнему наполнению Камского водохранилища

Камская ГЭС в Перми приступила к наполнению водохранилища. Вода необходима крупнейшему гидроузлу Прикамья для надежной выработки электроэнергии зимой. Зимний период характеризуется низкой приточностью воды и высокой нагрузкой в энергосистеме.