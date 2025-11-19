Ричмонд
В Перми приступили к зимнему наполнению Камского водохранилища

Камской ГЭС необходима вода для выработки электроэнергии зимой.

Источник: Комсомольская правда

Камская ГЭС в Перми приступила к наполнению водохранилища. Вода необходима крупнейшему гидроузлу Прикамья для надежной выработки электроэнергии зимой. Зимний период характеризуется низкой приточностью воды и высокой нагрузкой в энергосистеме.

Пермским энергетикам необходимо довести уровень воды до отметки, близкой к полному наполнению водохранилища в 108,5 метра. Неделю назад уровень воды в Камском водохранилище достиг отметки 105,5 метра.

«До 10 декабря Камский гидроузел будет работать со средними за период сбросными расходами 700−800 кубометров в секунду», — пояснили на предприятии.

Режим установила Межведомственная рабочая группа в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).