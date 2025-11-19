Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих подростков заметили на льду реки Обь в Новосибирске

Школьники сбежали с тонкого льда, увидев спасателей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска 18 ноября заметил на льду Оби в районе дома 109/2 по улице 2-я Сухарная подростка и сообщил об этом в экстренные службы. Спасатели прибыли на место и увидели, что на льду на самом деле находится человек, но только это был рыбак. Кроме того, недалеко от него находились трое подростков.

— После появления спасателей рыбак покинул место своей рыбной ловли. Подростки, увидев приближающихся спасателей, также скрылись, — добавили в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели обратились к родителям с просьбой поговорить со своими детьми и объяснить им, что находиться на тонком льду опасно.