Троих подростков заметили на льду реки Обь в Новосибирске

Житель Новосибирска 18 ноября заметил на льду Оби в районе дома 109/2 по улице 2-я Сухарная подростка и сообщил об этом в экстренные службы. Спасатели прибыли на место и увидели, что на льду на самом деле находится человек, но только это был рыбак. Кроме того, недалеко от него находились трое подростков.
— После появления спасателей рыбак покинул место своей рыбной ловли. Подростки, увидев приближающихся спасателей, также скрылись, — добавили в пресс-службе спасателей МАСС.
Спасатели обратились к родителям с просьбой поговорить со своими детьми и объяснить им, что находиться на тонком льду опасно.