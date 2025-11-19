Троих подростков заметили на льду реки Обь в Новосибирске

Житель Новосибирска 18 ноября заметил на льду Оби в районе дома 109/2 по улице 2-я Сухарная подростка и сообщил об этом в экстренные службы. Спасатели прибыли на место и увидели, что на льду на самом деле находится человек, но только это был рыбак. Кроме того, недалеко от него находились трое подростков.