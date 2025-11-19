SHAMAN заявил, что пышного празднования свадьбы не будет

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и его избранница Екатерина Мизулина в этом ноябре официально оформили брак в Донецке. Церемония прошла в камерной обстановке и без лишнего пафоса. Музыкант рассказал KP.RU, планируют ли супруги пышное свадебное празднование.
— Поживем — увидим. Скорее всего, это будет тихий праздник в кругу близких людей. Никаких шумных историй, — поделился SHAMAN.
По словам певца, их «свадебное путешествие» уже началось. Пара вместе путешествует по городам, где Ярослав дает концерты.
— Вчера мы с Катей были в Смоленске (там Ярослав давал концерт. — Ред.), сегодня мы вместе с ней в Брянске. Как только у нее позволяет график работы, она старается выбраться со мной на гастроли, — добавил музыкант.
Напомним, влюбленные приехали в Донецкую Народную Республику не только для регистрации брака, но и чтобы поздравить жителей региона с Днем народного единства. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и сотрудники команды SHAMAN, поддержавшие пару в этот важный день.