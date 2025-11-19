Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября 2025 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября 2025 года.

Овнам стоит замедлить темп и прислушаться к внутреннему голосу. День подойдет для рефлексии. Ваша чуткость поможет найти в работе или личных делах ниточку, которая поднимет вас на новый уровень. Однако любое действие стоит производить не спеша и с умом. Простая вечерняя прогулка или тихое размышление откроют неожиданный вариант, который раньше казался недосягаемым.

Тельцам звезды советуют обратить внимание на настроения окружающих и ваше собственное мироощущение. В финансовых или семейных вопросах важно все как следует обдумать и не спешить с выводами. Порой ситуация на самом деле отличается от того, что вам кажется. Любые свои действия вечером также стоит как следует анализировать. Совершенное «на автомате» может привести к неприятным последствиям.

Близнецы особенно тонко чувствуют ситуацию. Причем любую. Вы читаете людей и их эмоции насквозь и даже из проблем извлекаете выгоду. Если занимаетесь переговорами, творчеством или пишете тексты — доверьтесь первому ощущению: оно окажется верным. Вероятны встречи с людьми, которые, как вам казалось, остались в прошлом. И вероятно, в беседе с таким человеком вы получите ответ на то, что вас беспокоит. Вечером лучше побыть наедине с собой.

Если Раков давно гложет какой-то конфликт — с собой, с близкими, с обстоятельствами — то 19 ноября он плавно разрешится. Вы будете снисходительнее к своим обидчикам, и в итоге это упростит ситуацию для всех, а вы сами посмотрите на это другими глазами. Доверьтесь своим чувствам, особенно в семейных вопросах. Вечером возможен неожиданный, но приятный душевный разговор.

Львы выделяются особенной чуткостью. При этом вы крайне харизматичны — настолько, что, даже сохраняя молчание, оказываете большой эффект на окружающих. Кто-то может обратиться к вам за советом и поддержкой. В работе лучше не спешить с выводами: доверяйте интуиции — она укажет на верное направление. К вечеру появится ощущение легкости.

Девам стоит отложить в стороны вездесущую логику и положиться на свои чувства. День благоприятен для интуитивных решений в делах, связанных с людьми, искусством, обучением. Кто-то из коллег или друзей может подсказать ценную мысль или идею. Вечером полезно немного отстраниться от дел и понаблюдать: многие вещи сами начнут вставать на свои места.

Если Весы замедлят темп, то сразу же почувствуют внутреннее спокойствие и равновесие. Причем на ходе дел это не отразится. Не нужно делать лишних шагов или принимать поспешных решений — есть риск допустить досадные ошибки. Вероятно, именно в этот день захочется что-то поменять в своей жизни. И он подойдет для того, чтобы начать действовать.

Скорпионы видят происходящее глубже других. Это преимущество, но в разговоре многие могут вас неправильно понять. Благодаря такой чуткости удастся взглянуть на то, что беспокоит, под другим углом. Но в то же время лучше дать себе успокоиться и не пытаться контролировать абсолютно все. Вечер подойдет для разговоров с близкими или работы над самим собой.

Стрельцам стоит готовиться к спонтанным встречам и знакомствам, которые в итоге могут привести к появлению новых, потенциально выгодных проектов. В беседе стоит выдерживать тон, не спорить и не пропагандировать свое мнение. Найденный компромисс будет выгоднее для всех сторон, а ваша мягкость, напротив, зарекомендует вас в глазах новых знакомых. Вечером появится вдохновение или желание что-то изменить.

Козерогам пользу принесет привычная им практичность и пунктуальность. Вы найдете легкие способы решить надоевшую проблему. Возможны разговоры, которые придадут уверенности в правильности тех или иных решений. Выбор, сделанный в этот день, принесет успех. Также стоит положиться на свою интуицию: она будет неплохим подспорьем в разных дилеммах.

Водолеи более задумчивы, чем обычно. Представителей знака будет преследовать ощущение, будто они видят дальше других. Однако сразу рассказывать кому-то о своих мыслях не стоит. Возможны самообман и заблуждение. Тем не менее рефлексия принесет топливо для творчества, музыки и всевозможных визуальных идей. Вечером захочется уединения.

Рыб ждет отличный день, если они расслабятся и будут плыть по течению. Попытки вмешаться в судьбу лишь приведут к неприятным последствиям и никак не улучшат ситуацию. Возможны случайные встречи, которые перерастут во что-то большее. Вечером стоит уделить время семье и второй половинке. Это успокоит и вас, и ваших близких, передает Aif.ru.