SHAMAN: В КНДР я второй по популярности человек после Ким Чен Ына

— Мое выступление там было, мне кажется, действительно прорывным: вы видели кадры, как нас принимали, как проходил концерт. Это было ярко и громко, настоящее рок-действо. Говорят, что я теперь в КНДР второй по популярности человек после товарища Ким Чен Ына, — отметил певец.