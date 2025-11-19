Ричмонд
SHAMAN: В КНДР я второй по популярности человек после Ким Чен Ына

Певец заявил, что поездка в КНДР стала одним из самых ярких событий этого года.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал KP.RU о своей поездке в КНДР. В этом году артист побывал в Пхеньяне в составе российской делегации, которая приехала на празднование 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

— Мое выступление там было, мне кажется, действительно прорывным: вы видели кадры, как нас принимали, как проходил концерт. Это было ярко и громко, настоящее рок-действо. Говорят, что я теперь в КНДР второй по популярности человек после товарища Ким Чен Ына, — отметил певец.

Музыкант отметил, что поездка в КНДР стала одним из самых ярких событий этого года. Особенно для него запомнилось знакомство с лидером страны Ким Чен Ыном.

Напомним, певец исполнил композиции «Моя Россия» и «Встанем», завоевавшие любовь публик двух стран. Его энергичное и эмоциональное исполнение вызвало восторженные аплодисменты, а патриотические композиции в Северной Корее назвали «российскими шедеврами, наполненными духом нации».

