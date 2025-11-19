В «ОКБ Сухого» рассказали, когда вервые поднимется в небо истребитель Checkmate

Легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate впервые должен подняться в небо в начале 2026 года. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан.
«Я думаю, это начало 2026 года … самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам», — отметил руководитель службы.
Впервые легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки «Сухого» представили в 2021 году на авиасалонах МАКС-2021 и Dubai Airshow 2021. Тогда в руководстве «Рособоронэкспорте» заявили, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран. Уже тогда Checkmate вызвал большой интерес со стороны потенциальных заказчиков.
Как отметил Денис Мантуров, занимавший в 2021 году пост министра промышленности и торговли, Checkmate унифицируют с истребителем Су-57, чтобы максимально сократить экономические издержки. Он сообщил, что однодвигательный истребитель будет дешевле Су-57. Основными заказчиками нового самолета будут международные компании, однако в Минпромторге рассчитывают и на интерес со стороны Министерства обороны России.
Напомним, в эти дни в ОАЭ проходит международный авиасалон Dubai Airshow 2025. На этой площадке накануне впервые продемонстрировали российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Он разработан для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Он способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью, а также имеет радиопоглощающее покрытие.
А в феврале этого года на крупнейшем авиасалоне Aero India был представлен российский истребитель пятого поколения Су-57. Появление самолета вынудило ВВС США отказаться от демонстрационных полетов F-35 и F-16. Американские производители просто испугались сравнений лайнеров, справедливо опасаясь, что они будут не в пользу их самолетов.
Посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов, комментируя отказ представителей США, показывать свои самолеты, отметил, что наши соперники к честной борьбе не готовы.
Год назад, к слову, на проходящей в Китае международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 главной звездой стал российский истребитель Су-57Э. Самолет совершил там показательный полет, немало впечатлив публику и специалистов.