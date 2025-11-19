В «ОКБ Сухого» рассказали, когда вервые поднимется в небо истребитель Checkmate

Впервые легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки «Сухого» представили в 2021 году на авиасалонах МАКС-2021 и Dubai Airshow 2021. Тогда в руководстве «Рособоронэкспорте» заявили, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран. Уже тогда Checkmate вызвал большой интерес со стороны потенциальных заказчиков.