SHAMAN рассказал о просьбе не выставлять ему оценки на «Интервидении»

SHAMAN о своем решении на «Интервидении»: «Россия как хозяйка уже победила».

Источник: Комсомольская правда

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался в центре внимания на «Интервидении». Он решил выступить вне конкурса и попросил жюри не ставить ему баллы. В разговоре с KP.RU артист рассказал, почему пошел на такой шаг.

— Это было осознанное решение, ведь Россия как принимающая сторона, как гостеприимная хозяйка уже победила, — отметил SHAMAN.

По словам музыканта, сам факт выхода на сцену «Интервидения» стал для него большой честью. Он признался, что отказ от оценок показался ему наиболее правильным, поэтому он обратился к жюри прямо во время трансляции. Он объяснил, что не жалеет из-за своего решения.

Напомним, SHAMAN вышел под девятым номером и исполнил лирическую песню о любви «Прямо по сердцу». Над визуальным номером работала большая команда, а зал встретил артиста продолжительными аплодисментами.