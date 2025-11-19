SHAMAN рассказал о просьбе не выставлять ему оценки на «Интервидении»

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался в центре внимания на «Интервидении». Он решил выступить вне конкурса и попросил жюри не ставить ему баллы. В разговоре с KP.RU артист рассказал, почему пошел на такой шаг.
— Это было осознанное решение, ведь Россия как принимающая сторона, как гостеприимная хозяйка уже победила, — отметил SHAMAN.
По словам музыканта, сам факт выхода на сцену «Интервидения» стал для него большой честью. Он признался, что отказ от оценок показался ему наиболее правильным, поэтому он обратился к жюри прямо во время трансляции. Он объяснил, что не жалеет из-за своего решения.
Напомним, SHAMAN вышел под девятым номером и исполнил лирическую песню о любви «Прямо по сердцу». Над визуальным номером работала большая команда, а зал встретил артиста продолжительными аплодисментами.