В РФ разработали инновационные изделия для работы с биоматериалом при ЭКО

«За два года команда разработала прототип по международным и российским стандартам, запустила производство, провела лабораторные и клинические испытания, и уже в первом квартале 2026 года мы ожидаем регистрацию изделий в Росздравнадзоре», — сказала она. По словам Чуриловой, раньше такие материалы в основном закупались за рубежом, а новая технология должна снизить зависимость российских клиник от импорта и сделать процедуры ЭКО более доступными.