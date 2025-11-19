В РФ разработали инновационные изделия для работы с биоматериалом при ЭКО

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Специальные наконечники в диаметре меньше миллиметра для работы с эмбрионами и планшеты для размораживания биоматериала для процедур искусственного оплодотворения (ЭКО) разработала компания-резидент новосибирского Академпарка «Лабмейт». Регистрацию материалов планируют завершить в начале 2026 года, сообщила ТАСС директор компании, руководитель проекта Рената Чурилова.
«За два года команда разработала прототип по международным и российским стандартам, запустила производство, провела лабораторные и клинические испытания, и уже в первом квартале 2026 года мы ожидаем регистрацию изделий в Росздравнадзоре», — сказала она. По словам Чуриловой, раньше такие материалы в основном закупались за рубежом, а новая технология должна снизить зависимость российских клиник от импорта и сделать процедуры ЭКО более доступными.
Разработка включает наконечники диаметром от 0,08 мм для работы с яйцеклетками и эмбрионами, защитные оболочки для сверхбыстрой заморозки клеток, цветные соломины для хранения биоматериала, а также планшеты для заморозки и размораживания с равномерной температурой. Все эти изделия изготавливают из биосовместимого полимера, который не выделяет токсичных веществ и безопасен для клеток.
Изделия прошли испытания в ведущих российских медицинских центрах, включая крупнейший в стране Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, отметила Чурилова. Разработка также успешно выдержала тесты на устойчивость к жидкому азоту и биосовместимость с эмбрионами и яйцеклетками.
Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году. По последним данным, число резидентов составляет 354 компании, из них 143 — резиденты бизнес-инкубатора. На территории технопарка размещаются 237 компаний. Численность сотрудников компаний-резидентов превышает 10 тысяч человек. Выручка компаний — резидентов Академпарка в 2024 году превысила 64 млрд рублей.