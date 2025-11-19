Ричмонд
Некоторым россиянам повысят пенсии в декабре: кому ждать выплат

Депутат Гаврилов: пенсии увеличат пожилым людям, которым исполнилось 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

В декабре пенсии повысят для ряда категорий пенсионеров. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) в интервью РИА Новости.

Повышение коснётся пожилых людей, которым в ноябре исполнилось 80 лет, тех, кто завершил трудовую деятельность, а также инвалидов первой группы. По словам депутата, перерасчёт пенсий происходит при значимых жизненных изменениях — достижении 80 лет, появлении инвалидности, увольнении, наличии иждивенцев, подтверждении северного стажа или права на сельскую надбавку.

Для пенсионеров, достигших 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое — с 8 907 до 17 815 рублей. Кроме того, назначается надбавка за уход — 1 314 рублей для страховой и 1 377 рублей для государственной пенсии.

Для инвалидов первой группы применяется похожий механизм: фиксированная часть удваивается, а также автоматически назначается ежемесячная компенсация. В северных и приравненных регионах выплаты дополнительно увеличиваются за счёт районных коэффициентов, которые могут почти удваивать размер пенсии.

Пенсионеры, уволившиеся в ноябре, с декабря начинают получать полный размер выплат. После увольнения все пропущенные индексации восстанавливаются, а пенсия рассчитывается без понижающих коэффициентов. Информация об увольнении автоматически передаётся от работодателя в Пенсионный фонд, поэтому заявлений писать не нужно.

Напомним, в Госдуме хотят упростить досрочный выход на пенсию. Речь идет о праве выйти на пенсию на два года раньше при наличии повышенного стажа: 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин.

