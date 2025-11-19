Елена Рыбакина номинирована на звание «Игрок года»

В этом сезоне Рыбакина выиграла свои девятый, 10-й и 11-й титулы, включая первую победу на Итоговом турнире WTA. В Эр-Рияде казахстанка обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» и первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Сейчас Рыбакина занимает пятую строчку рейтинга WTA.