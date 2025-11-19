Ричмонд
Елена Рыбакина номинирована на звание «Игрок года»

17 ноября Женская теннисная ассоциация номинировала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину на премию WTA Player Awards 2025 в категории «Игрок года», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В этом сезоне Рыбакина выиграла свои девятый, 10-й и 11-й титулы, включая первую победу на Итоговом турнире WTA. В Эр-Рияде казахстанка обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» и первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Сейчас Рыбакина занимает пятую строчку рейтинга WTA.

По данным сайта WTA, конкуренцию в этой категории Рыбакиной составят еще пять теннисисток:

  • Арина Соболенко (WTA 1);
  • Ига Швёнтек (WTA 2);
  • Коко Гауфф (WTA 3);
  • Аманда Анисимова (WTA 4);
  • Мэдисон Киз (WTA 7).

Ранее теннисистка уже была номинирована в этой категории в 2023 году, а также в 2019 году на премию «Новичок года».

Победительница голосования будет оглашена 15 декабря.

