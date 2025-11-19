Психолог Ланг рассказал, как выявить у ребенка склонность к побегу из дома

«Одна из ранних игр у детей, когда они уже начинают ходить по дому, — это прятки. Ребенок прячется для того, чтобы его нашли. Если мы вспомним своих маленьких детей, то они то за занавеску спрячутся, то в шкаф залезут. Они прячутся не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы родители их искали. Им хочется, чтобы родители вспомнили о них. И, естественно, в острый период, в момент кризиса, может возникнуть такая же потребность у ребенка — спрятаться, чтобы его нашли, чтобы родители обратили на него внимание», — отметил эксперт.