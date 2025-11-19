Психолог Ланг рассказал, как выявить у ребенка склонность к побегу из дома

Дети, часто пропадающие и сбегающие из дома, могут таким образом пытаться избежать участия в семейных конфликтах, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг. Специалист назвал любимую игру таких детей.
Таким образом Ланг прокомментировал историю 9-летней Арины, которая ранее пропала в Красноярске. Девочка вышла из дома утром 14 ноября и не вернулась. Спустя несколько часов поисков ребенок так и не был найден.
Лишь вечером школьницу удалось вернуть домой после того, как она зашла в один из местных цветочных магазинов погреться. Продавец связалась с волонтерами и вызвала полицию.
По словам психолога, зачастую дети пропадают из-за нехватки внимания в семье или из-за нежелания участвовать в конфликтах.
«Одна из ранних игр у детей, когда они уже начинают ходить по дому, — это прятки. Ребенок прячется для того, чтобы его нашли. Если мы вспомним своих маленьких детей, то они то за занавеску спрячутся, то в шкаф залезут. Они прячутся не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы родители их искали. Им хочется, чтобы родители вспомнили о них. И, естественно, в острый период, в момент кризиса, может возникнуть такая же потребность у ребенка — спрятаться, чтобы его нашли, чтобы родители обратили на него внимание», — отметил эксперт.
Психолог подчеркнул, что родители иногда интересуются лишь школьными успехами ребенка — какую оценку получил, когда у него контрольная, но не обращают внимание на другие аспекты жизни своего чада.
Ранее психолог Ланг объяснил странное поведение Арины, пропавшей в регионе, где ищут Усольцевых.