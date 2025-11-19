Пенсионеров с советским стажем призвали не ждать новой прибавки к пенсии

Однако юрист Сергей Петров предостерёг пожилых граждан от завышенных ожиданий и призвал их к бдительности, сообщает ИА DEITA.RU.
В беседе с порталом PNZ эксперт объяснил, что эта прибавка начисляется автоматически, и те, кому она положена, уже получили её при оформлении пенсии. Речь идёт о периодах трудовой деятельности, приходящихся на время до 1 января 1991 года — то есть до распада Советского Союза.
При назначении пенсии все пенсионеры, выходя на заслуженный отдых, автоматически учитывают свой трудовой опыт в те годы. Это происходит благодаря определенной процедуре, называемой валоризацией, которая предусмотрена статьей 30.1 Закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
С 2010 года расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на определённый процент — в частности, на 10%. Кроме этого, по 1% за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года, проводится дополнительное увеличение. По сути, чем больше лет работы в СССР, тем выше увеличивается капитал и, соответственно, будущая пенсия.
Например, если пенсионер при выходе на пенсию имеет 16 лет общего трудового стажа, отработанных до 1991 года, то его расчетный капитал на 1 января 2002-го увеличится на 16% за годы советской школы и на 10% — за стаж, который был накоплен к 2002 году. В итоге общий прирост составит 26%.
Такой подход означает, что пенсия по старости, которую начнет выплачивать Федеральный фонд социального страхования, будет автоматически рассчитана с учётом этого увеличения. Процесс валоризации был проведён сразу для всех пенсионеров, то есть тех, кто уже получил выплаты на момент её начала, а также продолжается при каждом новом выходе на заслуженный отдых.
В случае, если есть сомнения, гражданин всегда может получить выписку с лицевого счета в Социальном фонде России, чтобы убедиться, какие периоды его работы учтены. Если вдруг в документах отсутствует какая-то информация или есть несоответствия, есть возможность подготовить подтверждающие документы и обратиться в СФР с заявлением о перерасчёте пенсии.