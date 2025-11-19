Пенсионеров с советским стажем призвали не ждать новой прибавки к пенсии

С 2010 года расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на определённый процент — в частности, на 10%. Кроме этого, по 1% за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года, проводится дополнительное увеличение. По сути, чем больше лет работы в СССР, тем выше увеличивается капитал и, соответственно, будущая пенсия.