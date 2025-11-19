Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямая трансляция полуфиналов Казахстана на Кубке мира по боксу

Сегодня, 19 ноября, в Нью-Дели (Индия) состоятся полуфинальные бои финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

Сегодня, 19 ноября, в Нью-Дели (Индия) состоятся полуфинальные бои финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступят четыре боксёра: двое — в дневной сессии и двое — в вечерней.

Дневная сессия (начало — в 13:30)

57 кг. Улжан Сарсенбек — Джайсмин Джайсмин (Индия)
85 кг. Султанбек Айбарулы — Дэхун Ким (Южная Корея).

Вечерняя сессия (начало — в 17:30)

51 кг. Жансая Рахымберди — Сюань И Гоу (Китайский Тайбэй)
70 кг. Нурбек Мурсал — Юрий Захариев (Украина).

Прямая трансляция будет доступна ближе к событию здесь.

Казахстан на турнире представлен восьмью мужчинами и пятью женщинами. С полным списком участников национальной команды можно ознакомиться тут.

Ранее в Казахстанской федерации бокса рассказали, по каким принципам формировался состав на финальный этап Кубка мира.