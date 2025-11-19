Кембридж рассказал о древнем городе в Казахстане: исследование меняет представление о жителях степи

«Основываясь на площади поселения и наличии земляных укреплений, предполагается, что Семиярка является крупнейшим “протогородом” в северных казахских степях. Наши исследования показывают, что это поселение было еще больше 140 гектаров, и, вероятно, являлось важным центром металлургического производства. Семиярка — первый крупный степной центр с местным производством оловянной бронзы. Земляные укрепления в Семиярке также уникальны тем, что окружают отдельные сооружения, а не все поселение», — сказано в материале.