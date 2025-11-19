Кембридж рассказал о древнем городе в Казахстане: исследование меняет представление о жителях степи

По данным издания, ученые недавно обнаружили поселение позднего бронзового века площадью 140 гектаров на северо-востоке Казахстана. В статье его называют Семияркой, его заселяли примерно с 1600 года до нашей эры. «Это уникальное поселение с плановой архитектурой, включая центральное монументальное сооружение, разбросанные образцы керамики низкой плотности и свидетельства организованного производства оловянной бронзы», — сказано в релизе.
Сообщается, что стоянка Семиярка расположена на мысе, возвышающемся над рекой Иртыш, в Бескарагайском районе области Абай. Отмечается, что размеры памятника, а также наличие прямолинейных земляных валов и металлургических свидетельств подчеркивают его потенциальную важность для углубления знаний о региональных системах расселения, социальной организации и технологиях.
В 2018 году британско-казахстанская группа начала геофизические исследования на Семиярке. В ходе поверхностного сбора материала было обнаружено большое количество керамики позднего бронзового века, а также металлургический мусор, включая существенные свидетельства производства оловянной бронзы. Эти находки свидетельствуют о том, что Семиярка, вероятно, была высокоорганизованным металлургическим центром, способным к контролируемому производству, что ставит под сомнение предположения об отсутствии структурированной металлургической экономики у полукочевых степных общин", — отмечают ученые.
В Семиярке хорошо видны земляные валы. А результаты топографических исследований показывают, что вдоль внутренних краев укреплений были возведены мощные стены, вероятно, из сырцового кирпича, с видимыми внутренними перегородками. Учитывая их масштаб и повсеместное распространение, это, вероятно, были жилые постройки.
В ходе исследования были получены металлургические образцы, включая руды, тигли, шлаки, производственные отходы и готовые артефакты. Были обнаружены фрагменты керамики, представляющие собой не менее 114 сосудов.
«Основываясь на площади поселения и наличии земляных укреплений, предполагается, что Семиярка является крупнейшим “протогородом” в северных казахских степях. Наши исследования показывают, что это поселение было еще больше 140 гектаров, и, вероятно, являлось важным центром металлургического производства. Семиярка — первый крупный степной центр с местным производством оловянной бронзы. Земляные укрепления в Семиярке также уникальны тем, что окружают отдельные сооружения, а не все поселение», — сказано в материале.