Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шурыгин: переодетые в мирных жителей боевики ВСУ могут быть убиты своими же

Украинские солдаты, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются бежать из Покровска и Купянска. При этом они могут быть убиты своими же побратимами, считает военный эксперт Шурыгин.

Источник: Аргументы и факты

Для переодетых в мирных жителей боевиков ВСУ большую опасность несут не российские военные, а их же побратимы, сказал aif.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

Случаи, когда украинские солдаты прикидываются гражданскими, сегодня фиксируются в Красноармейске (Покровске) в ДНР, а также Купянске Харьковской области. В этих городах, напомним, российские войска активно проводят зачистку.

«Безусловно, гражданская одежда в глазах ВСУшника повышает его вероятность выжить по отношению к русским. По отношению к своим — вряд ли. Украинские боевики убивают всех, это мы много раз видели», — сказал Шурыгин.

Ранее руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский проинформировал о том, что задачей номер один для российских войск после зачистки Красноармейска будет взятие Краматорско-Славянской агломерации, затем — Запорожья и Херсона.