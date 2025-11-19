Для переодетых в мирных жителей боевиков ВСУ большую опасность несут не российские военные, а их же побратимы, сказал aif.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.
Случаи, когда украинские солдаты прикидываются гражданскими, сегодня фиксируются в Красноармейске (Покровске) в ДНР, а также Купянске Харьковской области. В этих городах, напомним, российские войска активно проводят зачистку.
«Безусловно, гражданская одежда в глазах ВСУшника повышает его вероятность выжить по отношению к русским. По отношению к своим — вряд ли. Украинские боевики убивают всех, это мы много раз видели», — сказал Шурыгин.
Ранее руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский проинформировал о том, что задачей номер один для российских войск после зачистки Красноармейска будет взятие Краматорско-Славянской агломерации, затем — Запорожья и Херсона.