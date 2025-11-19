К Новому году в Хабаровске зальют каток и соберут ёлку из 1,5 тысяч веток

В Хабаровске к Новому году на площади Ленина зальют каток и установят ледовые скульптуры — сообщает телеграм-канал Хабаровск в эфире. Площадь украсят фигуры тигра, медведя, лошади, Деда Мороза и Снегурочки, а также тематические композиции. Все работы по установке фигур и заливке катка площадью 1500 м² планируют завершить до 22 декабря.