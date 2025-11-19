Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К Новому году в Хабаровске зальют каток и соберут ёлку из 1,5 тысяч веток

Все работы планируют завершить к 22 декабря, чтобы площадь Ленина засияла к праздникам.

Источник: Соцсети

В Хабаровске к Новому году на площади Ленина зальют каток и установят ледовые скульптуры — сообщает телеграм-канал Хабаровск в эфире. Площадь украсят фигуры тигра, медведя, лошади, Деда Мороза и Снегурочки, а также тематические композиции. Все работы по установке фигур и заливке катка площадью 1500 м² планируют завершить до 22 декабря.

Одновременно на площади монтируют металлический каркас главной ёлки края. Специалисты начали крепить около полутора тысяч веток. Основные работы рассчитывают завершить к 1 декабря, чтобы праздничное оформление успело засиять к старту новогодних торжеств.