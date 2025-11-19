Омская область готовится к Географическому диктанту

Омская область примет участие в одиннадцатой международной просветительской акции «Географический диктант», которая пройдет 30 ноября 2025 года. «Географический диктант» за десять лет собрал более 3,6 миллиона участников по всему миру. На сегодняшний день в регионе организовано 27 официальных площадок, в том числе ведущие образовательные и культурные учреждения: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, гимназию № 19, инженерный лицей «ОмАвиат», а также необычные локации — например, вегетарианское кафе «Говинда».
Площадки открыты не только в Омске, но и в муниципальных районах — Азовском, Горьковском, Исилькульском, Любинском, Нижнеомском, Саргатском, Тарском и Шербакульском. Желающие принять участие уже могут выбрать удобную точку и зарегистрироваться на официальном сайте акции — dictant.rgo.ru.
«Главное — не возраст и образование, а интерес к географии и любовь к родной стране. Акция ежегодно объединяет школьников, студентов, взрослых и даже целые семьи. В этом году диктант будет посвящён знаковым датам: 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию освоения Северного морского пути», — подчеркнул председатель Омского отделения Русского географического общества Иван Кротт.
Фото: Евгения Гамова.
Диктант состоит из двух частей — 10 базовых и 30 усложненных вопросов. Участие бесплатное и открыто для всех, независимо от возраста и профессии.
Регистрация новых площадок от организаций продолжается до 20 ноября. Школы, вузы, библиотеки, музеи, предприятия и другие учреждения еще могут присоединиться к проекту и стать точкой проведения диктанта для жителей своего района. Тем, кто не сможет прийти очно, будет доступна онлайн-версия с 30 ноября по 14 декабря. Результаты очных участников станут известны после 21 декабря — для этого нужно будет ввести индивидуальный номер на сайте dictant.rgo.ru.
