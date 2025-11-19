Омская область готовится к Географическому диктанту

Регистрация новых площадок от организаций продолжается до 20 ноября. Школы, вузы, библиотеки, музеи, предприятия и другие учреждения еще могут присоединиться к проекту и стать точкой проведения диктанта для жителей своего района. Тем, кто не сможет прийти очно, будет доступна онлайн-версия с 30 ноября по 14 декабря. Результаты очных участников станут известны после 21 декабря — для этого нужно будет ввести индивидуальный номер на сайте dictant.rgo.ru.