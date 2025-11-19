Герой Сталинградской битвы назвал честью приглашение на закладку атомного ледокола «Сталинград»

Одним из гостей торжественной церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» стал ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Винокуров.
Выступая перед собравшимися, ветеран отметил, что участвовать в этом значимом событии для страны для нег большая честь.
«Мы воевали, чтобы у вас, ваших детей, внуков и правнуков всегда было над головой безоблачное, спокойное небо», — добавил Павел Винокуров.
Ветеран Великой Отечественной войны и участник Сталинградской битвы вручил гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана. Павел Винокуров подчеркнул, что эта земля, пропитанная кровью защитников Отечества, будет храниться в капсуле как символ памяти. После завершения строительства ледокола капсулу передадут капитану судна и установят на почетном месте на борту.
В церемонии закладки по видеосвязи принял участие и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что это ещё одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваге участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, без преувеличения повлияло на судьбу человечества.
Также Путин назвал Россию, единственной страной в мире, которая способна вести серийное производство надежных атомных ледоколов.
Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на церемонии закладки атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» обратил внимание, что закладка шестого серийного атомного ледокола привела Россию к созданию самой большой в мире серии из семи подобных кораблей.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал начало строительства атомного ледокола «Сталинград». По словам Коца, грядет масштабная схватка сверхдержав за господство в Арктике. И новые атомоходы станут отличным подспорьем для России в этой битве. Они — серьезное преимущество нашей страны. В общей сложности, вместе со «Сталинградом», у России будет уже более 40 ледоколов, из которых восемь — атомные, напомнил военкор.