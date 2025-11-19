Герой Сталинградской битвы назвал честью приглашение на закладку атомного ледокола «Сталинград»

В церемонии закладки по видеосвязи принял участие и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что это ещё одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваге участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, без преувеличения повлияло на судьбу человечества.