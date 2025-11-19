Ричмонд
Подполковник Марочко рассказал, что ждет в плену женщин-офицеров из ВСУ

В плену к женщинам-военнослужащим ВСУ относятся, как и к мужчинам, заявил Марочко.

Источник: Аргументы и факты

Для женщин-военнослужащих ВСУ, попавших в плен, нет привилегий, к ним относятся так же, как и к мужчинам, с соблюдением норм гуманитарного международного права, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что в Сумской области 71-я бригада ВСУ отправила женщин в штурмовые отряды.

«У нас нет градуировки “женщина”, “мужчина”, есть военнослужащий, который бывает женского пола, бывает мужского. У нас в плену есть женщины, причем даже женщины-офицеры, к ним относятся так же, как и к мужчинам, с соблюдением всех норм гуманитарного международного права, никаких истязательств или других взаимодействий из-за того, что они женщины, нет. Причем я говорю это не понаслышке, а как очевидец», — подчеркнул Марочко.

По его словам, женщин из ВСУ, попавших в плен, обеспечивают всеми необходимыми средствами, включая предметы гигиены.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий раскрыл, что будет с женщинами из ВСУ, попавшими в плен.