Подполковник Марочко рассказал, что ждет в плену женщин-офицеров из ВСУ

Для женщин-военнослужащих ВСУ, попавших в плен, нет привилегий, к ним относятся так же, как и к мужчинам, с соблюдением норм гуманитарного международного права, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее стало известно, что в Сумской области 71-я бригада ВСУ отправила женщин в штурмовые отряды.
«У нас нет градуировки “женщина”, “мужчина”, есть военнослужащий, который бывает женского пола, бывает мужского. У нас в плену есть женщины, причем даже женщины-офицеры, к ним относятся так же, как и к мужчинам, с соблюдением всех норм гуманитарного международного права, никаких истязательств или других взаимодействий из-за того, что они женщины, нет. Причем я говорю это не понаслышке, а как очевидец», — подчеркнул Марочко.
По его словам, женщин из ВСУ, попавших в плен, обеспечивают всеми необходимыми средствами, включая предметы гигиены.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий раскрыл, что будет с женщинами из ВСУ, попавшими в плен.