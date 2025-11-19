Роман Стивена Кинга изъят из продажи в книжных магазинах Новосибирска

Как сообщила Infopro54 сотрудница одного из магазинов, причина снятия с продажи не называлась, но, вероятно, связана с одним из видов «запрещенки».Наблюдатели связывают это с законом о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Ранее роман «Оно» фигурировал в одном из рабочих перечней АКИТ, который позже был назван устаревшим.
На данный момент это единственное произведение Кинга, изъятое из упомянутого списка. Официальные комментарии от издательств и книготорговых компаний о причинах изъятия пока не получены.* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.
