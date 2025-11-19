Более 8 тысяч приморских семей получили «Подарок новорожденному» для приобретения детских товаров

На приобретение товаров первой необходимости для детей из регионального бюджета направлено более 70 миллионов рублей. Работа ведется по национальному проекту «Семья».
Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной политики, семьи, чей среднедушевой доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, могут получить электронный сертификат на сумму 10 тысяч рублей.
Семья в случае рождения ребенка, вне зависимости от очереди его рождения, может получить сертификат для приобретения детских принадлежностей, необходимых для первых месяцев жизни ребенка. Мера поддержки предоставляется семьям с учетом нуждаемости, если среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, что составляет 21 102 рубля в 2025 году.
Срок действия сертификата — полгода. Для получения этой меры поддержки один из родителей должен подать заявление в течение шести месяцев с момента рождения ребенка в многофункциональный центр или через региональный портал Госуслуг.
Решение о предоставлении сертификата принимается в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления. После получения уведомления о предоставлении сертификата заявитель может отслеживать статус сертификата, включая его размер и остаток средств, в личном кабинете на официальном портале «Цифровое Приморье».
Сертификат можно использовать для приобретения товаров в розничных магазинах сети «Бубль-Гум», а также для заказов через интернет-магазин. При этом, если стоимость товаров превышает доступный остаток на сертификате, граждане могут оплатить разницу собственными средствами.
Приобретение товаров для новорожденных осуществляется при предъявлении пластиковой карты платежной системы «МИР», связанной с сертификатом.