Более 8 тысяч приморских семей получили «Подарок новорожденному» для приобретения детских товаров

В Приморском крае с 2023 года право на сертификаты «Подарок новорожденному» получили 8030 тысяч семей.

Источник: РИА "Новости"

На приобретение товаров первой необходимости для детей из регионального бюджета направлено более 70 миллионов рублей. Работа ведется по национальному проекту «Семья».

Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной политики, семьи, чей среднедушевой доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, могут получить электронный сертификат на сумму 10 тысяч рублей.

Семья в случае рождения ребенка, вне зависимости от очереди его рождения, может получить сертификат для приобретения детских принадлежностей, необходимых для первых месяцев жизни ребенка. Мера поддержки предоставляется семьям с учетом нуждаемости, если среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, что составляет 21 102 рубля в 2025 году.

Срок действия сертификата — полгода. Для получения этой меры поддержки один из родителей должен подать заявление в течение шести месяцев с момента рождения ребенка в многофункциональный центр или через региональный портал Госуслуг.

Решение о предоставлении сертификата принимается в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления. После получения уведомления о предоставлении сертификата заявитель может отслеживать статус сертификата, включая его размер и остаток средств, в личном кабинете на официальном портале «Цифровое Приморье».

Сертификат можно использовать для приобретения товаров в розничных магазинах сети «Бубль-Гум», а также для заказов через интернет-магазин. При этом, если стоимость товаров превышает доступный остаток на сертификате, граждане могут оплатить разницу собственными средствами.

Приобретение товаров для новорожденных осуществляется при предъявлении пластиковой карты платежной системы «МИР», связанной с сертификатом.