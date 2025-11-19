Более 8 тысяч приморских семей получили «Подарок новорожденному» для приобретения детских товаров

Семья в случае рождения ребенка, вне зависимости от очереди его рождения, может получить сертификат для приобретения детских принадлежностей, необходимых для первых месяцев жизни ребенка. Мера поддержки предоставляется семьям с учетом нуждаемости, если среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, что составляет 21 102 рубля в 2025 году.