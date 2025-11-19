Ричмонд
В Омске откроют современный молодёжный центр для творчества и развития

Новый молодежный центр «ДОМ» («Движение Омской Молодёжи») торжественно откроется в Омске 21 ноября в 15:00 после масштабного капитального ремонта.

Источник: Министерство молодежной политики Омской области

Создание современного пространства стало возможным благодаря победе региона во всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

Центр расположится по адресу ул. 20-го Партсъезда, 32а и предложит молодым омичам семь тематических пространств: креатива, добра, досуга, дискуссий, просвещения, спорта и здоровья, а также зону для молодых семей.

Ожидается, что «ДОМ» станет ключевой точкой притяжения для активных молодых людей со всего региона. Представители СМИ могут аккредитоваться на торжественное открытие по контактному телефону.