В Омске откроют современный молодёжный центр для творчества и развития

Создание современного пространства стало возможным благодаря победе региона во всероссийском конкурсе «Регион для молодых».
Центр расположится по адресу ул. 20-го Партсъезда, 32а и предложит молодым омичам семь тематических пространств: креатива, добра, досуга, дискуссий, просвещения, спорта и здоровья, а также зону для молодых семей.
Ожидается, что «ДОМ» станет ключевой точкой притяжения для активных молодых людей со всего региона. Представители СМИ могут аккредитоваться на торжественное открытие по контактному телефону.