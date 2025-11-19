В Ростовской области в ночь на 19 ноября отразили беспилотную атаку

Всего, по данным минобороны, с 13 до 23 часов дежурные силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, а также Московского региона.