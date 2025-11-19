Работы по восстановлению газопровода в Омском районе продолжаются

Информация о запуске газа к этому времени не поступала.
Сам инцидент произошел во вторник, 18 ноября 2025 года, когда в 8 часов утра очевидцы зафиксировали возгорание на газопроводе в поселке Ростовка Омского района.
«В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализвано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — заявили в УФСБ России по Омской области.
После выгорания остатков голубого топлива и ликвидации остатков огня к делу приступили газовщики.