Работы по восстановлению газопровода в Омском районе продолжаются

По состоянию на среду, 19 ноября 2025 года, к 8:26 работы по восстановлению магистрального газопровода в поле населенного пункта Ростовка продолжаются.

Источник: SuperOmsk.ru

Информация о запуске газа к этому времени не поступала.

Сам инцидент произошел во вторник, 18 ноября 2025 года, когда в 8 часов утра очевидцы зафиксировали возгорание на газопроводе в поселке Ростовка Омского района.

«В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализвано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — заявили в УФСБ России по Омской области.

После выгорания остатков голубого топлива и ликвидации остатков огня к делу приступили газовщики.