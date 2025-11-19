Ричмонд
Разгром 7:1 решил судьбу «стыков» в группе Казахстана на пути к ЧМ-2026

Футболисты сборной Уэльса разгромили Северную Македонию в решающем матче отборочного цикла к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счётом 7:1. У валлийцев голы забили Харри Уилсон (18-я минута с пенальти, 75-я, 81-я с пенальти), Дэвид Брукс (21-я), Бреннан Джонсон (37-я), Дэниел Джеймс (57-я) и Нейтан Бродхед (88-я).

В составе гостей отличился Боян Миовски (23-я).

Благодаря этой победе Уэльс набрал 16 очков и занял второе место в группе, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Северная Македония с 13 очками финишировала третьей.

Победителем группы J стала сборная Бельгии, обыгравшая дома Лихтенштейн со счётом 7:0. Бельгийцы вышли в финальную часть мундиаля, тогда как Лихтенштейн замкнул турнирную таблицу.

Группа J

1. Бельгия — 18 очков (8 матчей)
2. Уэльс — 16 очков (8 матчей)
3. Северная Македония — 13 очков (8 матчей)
4. Казахстан — 8 очков (8 матчей)
5. Лихтенштейн — 0 очков (8 матчей).